Adana haber: Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Adana haber: Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl 3 ay hapis

20.10.2022 10:34
Adana haber: Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl 3 ay hapis

Adana haberlerine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 11 yıl 3 ay hapis ve 22 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 11 yıl 3 ay hapis ve 22 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince Ova Mahallesi'ndeki ikametinde sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu, gece vakti yanına gelen İ.K'ye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak M.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri süren M.Ç, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 3 ay hapis ve 22 bin 500 lira adli para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Kablolardan sarkan ve sürünerek girdiği 2 marketi soyan hırsız kameraya yansıdı Kablolardan sarkan ve sürünerek girdiği 2 marketi soyan hırsız kameraya yansıdı Son dakika haber | Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobilinde ruhsatsız tabanca bulundu Son dakika haber | Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobilinde ruhsatsız tabanca bulundu

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana haber: Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:17 Belarus'da Lukaşenko'nun "zam yasağı" kararına uymayan 30'a yakın işletme sahibi polis tarafından tutuklandı
16:04 Fenomen öğretmen İhsan Kartoğlu, satın aldığı kalemin ucunun defalarca kırılmasına isyan etti: Yazıktır, günahtır, ahlaksızlıktır
15:58 Avcılar'da E-5 Karayolu üzerinde minibüse çarpan otomobilin takla atması sonucu yol tamamen trafiğe kapandı! Kazada 4 kişi yaralandı
15:43 Yargılandığı davada, "Aylık kazancım 30 bin TL" diyen CZN Burak, sosyal medyada alay konusu oldu! "Aylık değil, anlık kazancıdır" yorumu geldi
15:38 44 gün önce göreve başlayan İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etti
15:37 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe üzerinden TFF'ye yüklendi: Bizim için VAR söz konusu değil, maçlarımızda hiç VAR'a gidilmedi
15:31 Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar
15:11 Shakira'nın yeni şarkısının klibi ve sözleri bomba etkisi yarattı! Kalbinin silahla vurulmasıyla Pique'ye gönderme yaptı
15:05 60 yaşındaki İlham Aliyev halter kaldırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
14:48 Kahramanmaraş, 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 16:29:40. #1.13#
SON DAKİKA: Adana haber: Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement