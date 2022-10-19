Kablolardan sarkan ve sürünerek girdiği 2 marketi soyan hırsız kameraya yansıdı - Son Dakika
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Kablolardan sarkan ve sürünerek girdiği 2 marketi soyan hırsız kameraya yansıdı

19.10.2022 12:22

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yüksekteki kablolardan sarkan ve yerde sürünerek girdiği 2 marketten yaklaşık 100 bin lira çalan hırsız, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yüksekteki kablolardan sarkan ve yerde sürünerek girdiği 2 marketten yaklaşık 100 bin lira çalan hırsız, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Onur Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde Tarık ve Faruk Sarıdağ kardeşlere ait 2 markete kepenkleri ve pencere korkuluk demirleri kesilerek girilip, kasalardaki yaklaşık 100 bin lira çalındı.

Sabah iş yerlerine gittiklerinde hırsızlıkları fark eden esnaf, durumu polise bildirdi.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerine gece iş yerlerinden birine sürünerek girdiği, buradaki paraları çaldıktan sonra dama çıkıp kablolardan sarkarak ilerleyip diğer iş yerine de girdiği yansıyan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının, bölgedeki iki iş yerine daha girmeye çalıştığı, alarmın devreye girmesi üzerine kaçtığı tespit edildi.

Kaynak: AA
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Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kablolardan sarkan ve sürünerek girdiği 2 marketi soyan hırsız kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kablolardan sarkan ve sürünerek girdiği 2 marketi soyan hırsız kameraya yansıdı - Son Dakika
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