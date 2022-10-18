İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şehirler arası yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile arama yaptı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana haber... Adana'da kedi kafesinde 480 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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