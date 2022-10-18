Adana haber... Adana'da kedi kafesinde 480 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Adana haber... Adana'da kedi kafesinde 480 gram esrar ele geçirildi

18.10.2022 11:04
Adana haber... Adana'da kedi kafesinde 480 gram esrar ele geçirildi

Adana haber: Adana'da bir otobüsün bagajında kedi kafesine gizlenmiş 480 gram esrar bulundu, gözaltına alınan yolcu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da bir otobüsün bagajında kedi kafesine gizlenmiş 480 gram esrar bulundu, gözaltına alınan yolcu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şehirler arası yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile arama yaptı.

Köpeğin bagajda, içinde kedi bulunan kafese tepki vermesi üzerine detaylı inceleme yapıldı.

Kedi kafesine gizlenmiş 480 gram esrar ele geçiren ekipler, kafesin sahibi yolcu S.Ç'yi (18) gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana haber... Adana'da kedi kafesinde 480 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana haber... Adana'da kedi kafesinde 480 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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