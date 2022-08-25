Adana haber! Adana'da lastiği patlayan kamyonet ile tır kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Adana haber! Adana'da lastiği patlayan kamyonet ile tır kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

25.08.2022 23:17
Adana haber! Adana'da lastiği patlayan kamyonet ile tır kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Adana haberlerine göre Adana'nın Pozantı ilçesinde lastiği patlayan kamyonetin tır ile çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde lastiği patlayan kamyonetin tır ile çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Adana- Niğde karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Adana-Niğde karayolunun Şekerpınarı mevkisinde meydana geldi. Niğde istikametinden Adana istikametine giden, Mehmet Emin Ö. kontrolündeki kamyonet, lastiği patlaması sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen, Hacı Ç. kontrolündeki tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan kamyonet şoförü ve yanında bulunan Hanefi Oktay Ö. itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar ambulans ile Pozantı 80. Yıl devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tır sürücüsü Hacı Çıkar ifadesi alınmak üzere Ulukışla Jandarma Karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Ulaşıma kapanan Adana-Niğde karayolu ekiplerin yol açma temizlik çalışması sonrası açılması planlanıyor. - ADANA

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Kaynak: İHA

Pozantı, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana haber! Adana'da lastiği patlayan kamyonet ile tır kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana haber! Adana'da lastiği patlayan kamyonet ile tır kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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