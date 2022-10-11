Son dakika haberi: Otoyolda alev alan tırda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Otoyolda alev alan tırda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

11.10.2022 21:46

Son dakika haberi... Adana-Ankara otoyolunda bir tırda çıkan ve yol kenarındaki ormanlık alana da sıçrayan yangın söndürüldü.

Adana- Ankara otoyolunda bir tırda çıkan ve yol kenarındaki ormanlık alana da sıçrayan yangın söndürüldü.

Gaziantep'ten Ankara'ya giden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen plastik yüklü 54 AEN 669 plakalı tırda, Adana-Ankara otoyolunun Pozantı ilçesi Akçatekir Mahallesi mevkisinde yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Yangın, rüzgarın da etkisiyle otoyol kenarındaki ormanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyol, çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Ankara, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Otoyolda alev alan tırda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Otoyolda alev alan tırda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı - Son Dakika
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