Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Yangın, rüzgarın da etkisiyle otoyol kenarındaki ormanlık alana da sıçradı.

Adana- Ankara otoyolunda bir tırda çıkan ve yol kenarındaki ormanlık alana da sıçrayan yangın söndürüldü.

Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Ankara, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Otoyolda alev alan tırda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı - Son Dakika

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