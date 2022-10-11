Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyuncu Mahallesi'nde iki şüphelinin yanındaki poşette ruhsatsız 5 tabanca ve 8 mermi ele geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Adana haber | Adana'da ruhsatsız 6 silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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