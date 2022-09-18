Adana haber: Adana'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'

ADANA'da, Otomobilsiz Kentler Günü dolayısıyla bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda, bisikletlerini çiçek ve balonlarla süsleyen kadınlar, kent turu attı.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü dolayısıyla 32 ülke 200 şehirde eş zamanlı düzenlenen etkinlikler kapsamında Adana'da da kadınlar, süslenip bisiklet sürdü. Sosyal medya üzerinden örgütlenen çok sayıda kadın bisikletçi, Uğur Mumcu Meydanı'nda toplandı. Bisikletlerini çiçek ve balonlarla süsleyen kadınlar, şarkılar söyleyip eğlendi. Bazı erkek bisikletçiler de etkinliğe destek verdi. Pedal çeviren kadınlar, Ziya Paşa ve Gazi Paşa Bulvarları'ndan geçtikten sonra başlangıç noktasına geri döndü. Bisiklet turuna trafikteki sürücüler de kornalarıyla eşlik etti.