Adana haber: Adana'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' - Son Dakika
Üye Girişi

Adana haber: Adana'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'

18.09.2022 18:52
Adana haber: Adana'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'

Adana haberi... ADANA'da, Otomobilsiz Kentler Günü dolayısıyla bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda, bisikletlerini çiçek ve balonlarla süsleyen kadınlar, kent turu attı.

ADANA'da, Otomobilsiz Kentler Günü dolayısıyla bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda, bisikletlerini çiçek ve balonlarla süsleyen kadınlar, kent turu attı.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü dolayısıyla 32 ülke 200 şehirde eş zamanlı düzenlenen etkinlikler kapsamında Adana'da da kadınlar, süslenip bisiklet sürdü. Sosyal medya üzerinden örgütlenen çok sayıda kadın bisikletçi, Uğur Mumcu Meydanı'nda toplandı. Bisikletlerini çiçek ve balonlarla süsleyen kadınlar, şarkılar söyleyip eğlendi. Bazı erkek bisikletçiler de etkinliğe destek verdi. Pedal çeviren kadınlar, Ziya Paşa ve Gazi Paşa Bulvarları'ndan geçtikten sonra başlangıç noktasına geri döndü. Bisiklet turuna trafikteki sürücüler de kornalarıyla eşlik etti.


YORUMLAR
500
DEMİRÖREN MEDYA LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE İLK HAFTA SONUNDA MÜZİKAL ETKİNLİĞİ DEMİRÖREN MEDYA LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE İLK HAFTA SONUNDA MÜZİKAL ETKİNLİĞİ Demirören Medya Lisesi öğrencilerine ilk hafta sonunda müzikal etkinliği Demirören Medya Lisesi öğrencilerine ilk hafta sonunda müzikal etkinliği
Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana haber: Adana'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:24 Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı
17:56 20 yaşındaki Türk golcü Filipinler'de gündem oldu! Tek devrede attığı 4 gol baş döndürdü
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li bir vatandaşı "Sigara içmesin" diye uyardı! Sonrasında olanlar sosyal medyada gündem oldu
17:23 Fenomen Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: TikTok'ta küçük kızları soyundurmaya çalışıyor
17:18 UEFA'dan Şampiyonlar Ligi hakkında tarihi karar! Devler Ligi, Avrupa'yı terk ediyor
17:03 "Çitos Efe" son haliyle yeniden gündem oldu
17:05 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Yoksulun, yoksulluğunun istismar edildiği sürece son vermek istiyoruz
16:48 Burak Kut'un eşinin son hali olay oldu! Neden böyle çirkin biriyle evlendin demişlerdi
16:41 Volkan Demirel, Süper Lig'e geri dönüyor! Hatayspor ile görüşmeler başladı
16:34 Tayvan'da yaşanan 6,9'luk deprem, spor salonundakilere korku dolu anlar yaşattı! İşte tüyler ürperten görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 18:57:13. #1.11#
SON DAKİKA: Adana haber: Adana'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement