Adana haber! Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 kardeşten biri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana haber! Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 kardeşten biri tutuklandı

14.10.2022 10:36
Adana haber! Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 kardeşten biri tutuklandı

Edinilen Adana haberine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kardeşten biri tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kardeşten biri tutuklandı.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde 5 Ekim'de, Şeyhmus Doğan'ın (43) alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada başından tabancayla vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan zanlılar Müslüm T. (26) ve kardeşi Esmer T'nin (23) emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlılardan Müslüm T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, kardeşi Esmer T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere de ulaşıldı. Buna göre, maktulün yeğeni H.D'nin Müslüm T'den 20 bin liralık hırdavat malzemesi aldığı, borcunun yarısını ödediği, kalan kısmını ödemediği ve bu nedenle taraflar arasında husumet oluştuğu öne sürüldü.

Olay günü telefondaki tartışmanın ardından Müslüm T'nin kardeşi Esmer T. ile birlikte H.D'nin ikametinin bulunduğu adrese gittiği, burada karşı tarafın akrabalarıyla sokakta karşılaşması üzerine yanındaki tabancayla ateş etmesiyle gruptaki Şeyhmus Doğan'ın vurulduğu iddia edildi.

Şüpheli iki kardeşin olayın ardından saklanmak için gittikleri Pozantı ilçesinde polislerce yakalandıkları öğrenildi.

Olay

Dağlıoğlu Mahallesi'nde, 5 Ekim'de alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla başından vurularak ağır yaralanan Şeyhmus Doğan kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetmişti.

Olayın şüphelileri Müslüm T. ve kardeşi Esmer T. polis ekiplerince yakalanmıştı. Doğan'ın vurulma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

YORUMLAR
500
Cinayetle ilgili yakalanan 2 kardeşten biri tutuklandı Cinayetle ilgili yakalanan 2 kardeşten biri tutuklandı ALACAĞINI TAHSİL ETMEYE GİTTİ, KATİL OLDU ALACAĞINI TAHSİL ETMEYE GİTTİ, KATİL OLDU
Kaynak: AA

Şeyhmus Doğan, Müslüm, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana haber! Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 kardeşten biri tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:03 İngiltere Maliye Bakanı'nın görevine son verildi
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi: Bay Kemal sen ancak turistik seyahat yaparsın
15:41 18 kilo altını olduğunu söyleyerek gündem olan Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı
15:35 Çevresinin dışladığı yıldız futbolcu Mbappe partisine gelene olana para verecek
15:18 Rusya-Ukrayna savaşına bir ülke daha katılıyor! Yüksek terör alarmı ilan edildi
15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında konuştu: Kapı herkese açık, rozetini bizzat grup toplantısında ben takacağım
15:01 Tekirdağ'da yolun ortasında kavgaya tutuşan 3 kadın, saç saça baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı...
14:56 İki maç üst üste sahaya çıkmayan Kardemir Karabükspor küme düşürüldü
14:33 Yunanistan bu olayı konuşuyor: 53 yaşındaki adam, 12 yaşındaki kıza tecavüz edip zorla fuhuş yaptırdı, anne de istismara ortak olduğu için gözaltında
14:09 Dilendirdiği karısı parayı vermedi! Çocuğunun önünde tekme tokat darbetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 16:22:44. #1.13#
SON DAKİKA: Adana haber! Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 kardeşten biri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement