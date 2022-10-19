Kozan'da, dedesine ait bahçede arkadaşları ile oynayan Naz Gül Akduman'ın, dün saat 12.30 sıralarında kaybolduğunu fark eden ailesi, küçük kızı aramaya başladı. Naz Gül'ün arkadaşları, bahçedeki kapağı kırık foseptiği gösterip, düşmüş olabileceğini söyledi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden de vidanjör talep edildi. Suyun tahliye edilmesinin ardından 4 metre derinliğindeki foseptiğe giren ekipler, Naz Gül'ün cansız bedenine ulaştı. Foseptiğin açık kapağı ise görevlilerce kapatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › FOSEPTİĞE DÜŞÜP ÖLEN NAZ GÜL'ÜN AİLESİ, BİR HAFTA ÖNCE KOZAN'A TAŞINMIŞ - Son Dakika

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