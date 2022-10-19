FOSEPTİĞE DÜŞÜP ÖLEN NAZ GÜL'ÜN AİLESİ, BİR HAFTA ÖNCE KOZAN'A TAŞINMIŞ - Son Dakika
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FOSEPTİĞE DÜŞÜP ÖLEN NAZ GÜL'ÜN AİLESİ, BİR HAFTA ÖNCE KOZAN'A TAŞINMIŞ

19.10.2022 12:54

ADANA'nın Kozan ilçesinde bahçedeki foseptiğe düşüp, hayatını kaybeden Naz Gül Akduman'ın (4) cenazesi, ailesine teslim edildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde bahçedeki foseptiğe düşüp, hayatını kaybeden Naz Gül Akduman'ın (4) cenazesi, ailesine teslim edildi. Küçük kızın ailesinin 1 hafta önce Kayseri'den Kozan'a taşındıkları belirtildi.

Kozan'da, dedesine ait bahçede arkadaşları ile oynayan Naz Gül Akduman'ın, dün saat 12.30 sıralarında kaybolduğunu fark eden ailesi, küçük kızı aramaya başladı. Naz Gül'ün arkadaşları, bahçedeki kapağı kırık foseptiği gösterip, düşmüş olabileceğini söyledi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden de vidanjör talep edildi. Suyun tahliye edilmesinin ardından 4 metre derinliğindeki foseptiğe giren ekipler, Naz Gül'ün cansız bedenine ulaştı. Foseptiğin açık kapağı ise görevlilerce kapatıldı.

CENAZESİ AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Naz Gül'ün cenazesi, amcası Ramazan Akduman'a teslim edildi. Cenaze, defnedilmek üzere Kozan'a götürüldü.

Öte yandan Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde mobilyacılık yapan Mehmet Akduman'ın (27), eşi Sevgi (27), çocukları Naz Gül ve Oğuz Akduman (2) ile birlikte geçen hafta Kozan'a taşındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: FOSEPTİĞE DÜŞÜP ÖLEN NAZ GÜL'ÜN AİLESİ, BİR HAFTA ÖNCE KOZAN'A TAŞINMIŞ - Son Dakika
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