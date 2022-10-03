İstanbul'da cinayete karışıp yakalanamayan şahıs, Adana'da 1 kişinin öldüğü olaya karışınca yakayı ele verdi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da cinayete karışıp yakalanamayan şahıs, Adana'da 1 kişinin öldüğü olaya karışınca yakayı ele verdi

03.10.2022 09:48

Adana'da bir kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı olaya karışan 4 şahıs tutuklanırken, zanlılardan birinin daha önceden İstanbul'da cinayete karışıp yakalanamadığı tespit edildi.

Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 24 Eylül günü saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda otomobille kavşakta bekleyen Mehmet Sait Ç. (45) ile yanındaki Ömer Faruk Ulu (21), Muhammet Ali Yıldırım (37) ve M.Ç.'ye (17), Yusuf Demirtaş'ın (28) aracındaki Abdullah Karadağoğlu (29) ve Umut Güneş (32) tabancalarla ateş açtı. Diğer grubun da karşılık vermesiyle caddede silahlı çatışma çıktı.

ÇATIŞMADA 91 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Sait Ç. ara sokağa girerek izini kaybettirmeye çalışırken, Demirtaş ise peşinden gitti. Sokak arasında da çatışma devam ederken, Mehmet Sait Ç. otomobiliyle bir evin bahçe duvarına çarptı. Otomobilden inen şüpheliler, ateş etmeye devam ederek olay yerinden kaçtı. Bu sırada torununun kınasına gitmek için hazırlanan ve sokakta tekerlekli sandalyede oturan 91 yaşındaki Rahime Eker başından, olayla ilgisi bulunmayan 3 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Rahime Eker'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahaleleri yapılan diğer yaralılar ise çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İstanbul'da cinayet işledi yakalanamadı, Adana'da da cinayete karışınca yakalanıp tutuklandı

OTOMOBİLİ SAKLAMAYA ÇALIŞTILAR

Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Demirtaş ile yanındakilerin, mahalleden ayrılmadıklarını tespit etti. Bölgede araştırma yapan ekipler, Demirtaş, Karadağoğlu ve Güneş'i bir evde saklanırken yakaladı. Şüphelilerin, koltuk altından yaralanan Demirtaş'ın vücudundaki mermiyi çıkarmaya çalıştıkları, otomobillerini de evdeki Bedirhan T.'ye (20) verip, saklamasını istedikleri öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Demirtaş ile yanındaki Karadağoğlu, Güneş ve Bedirhan T. gözaltına alındı.

ÇATIŞMANIN NEDENİ CİNAYET HESAPLAŞMASI ÇIKTI

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden karşı gruptaki Ömer Faruk Ulu, Muhammet Ali Yıldırım ve M.Ç. de tedavilerinin ardından emniyete götürülürken, Mehmet Sait Ç.'nin ise izine rastlanılmadı. Yapılan çalışmada şüphelilerden Abdullah Karadağoğlu'nun, 31 Ekim 2014'te çarşaflı ve pembe şemsiyeli bir şüpheli tarafından öldürülen kardeşi Mehmet Mazlum Karadağ'ın cinayetine karıştığını düşündüğü için Mehmet Sait Ç.'ye ateş açtığı ortaya çıktı.

İstanbul'da cinayet işledi yakalanamadı, Adana'da da cinayete karışınca yakalanıp tutuklandı

İSTANBUL'DA CİNAYET İŞLEYEN KATİL ZANLISI ADANA'DA YAKALANDI

Öte yandan, Karadağoğlu'nun, 5 Ağustos günü İstanbul Bağcılar'daki bir parkta başından tabancayla öldürülen Rohat Gün'ün (18) katil zanlısı olduğu da belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah Karadağoğlu, Muhammet Ali Yıldırım, Yusuf Demirtaş ve Umut Güneş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Ömer Faruk Ulu ise ev hapsi cezasına çarptırıldı. Diğer şüpheliler Bedirhan T. adli kontrol şartı, M.Ç. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da cinayet işledi yakalanamadı, Adana'da da cinayete karışınca yakalanıp tutuklandı
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! İstanbul'da cinayet işledi yakalanamadı, Adana'da da cinayete karışınca yakalanıp tutuklandı Son dakika haberleri! İstanbul'da cinayet işledi yakalanamadı, Adana'da da cinayete karışınca yakalanıp tutuklandı Son dakika haberi: İSTANBUL'DA CİNAYET İŞLEDİ, ADANA'DA ÇATIŞMAYA GİRİNCE YAKALANDI Son dakika haberi: İSTANBUL'DA CİNAYET İŞLEDİ, ADANA'DA ÇATIŞMAYA GİRİNCE YAKALANDI
Kaynak: İHA

Mehmet Sait, İstanbul, Güneş, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da cinayete karışıp yakalanamayan şahıs, Adana'da 1 kişinin öldüğü olaya karışınca yakayı ele verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz
15:17 Daha fazla para kazanmak için kiracısının yatağının yarısını başka birine vermek istedi
15:11 Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı
15:05 Grip aşılarında eczaneden satış başladı! İşte bu yılki fiyatı...
14:53 İşveren ve işçiler yeni yasayı bekliyor! Önemli düzenlemeler yapılacak
14:54 Dünürü Sadık Albayrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili tartışmalara yorum: Yüksek tahsili olmasa subay olabilir miydi?
14:42 Gösterdiği performansla İtalya'da ayın oyuncusu seçilen Kim Min-Jae, Manchester United'ın radarına girdi! Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar
14:41 TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre fiyatı en çok düşen ürünler sırasıyla patates, et ve balık ürünleri oldu
14:39 Gol yağmuru olan maçta kadın hakem İtalya tarihine geçti: Kusursuzdu
14:32 Bir aydır suları akmıyor! Muhtarın tavrı da köylüleri isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 15:51:22. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da cinayete karışıp yakalanamayan şahıs, Adana'da 1 kişinin öldüğü olaya karışınca yakayı ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement