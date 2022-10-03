İstanbul'da cinayete karışıp yakalanamayan şahıs, Adana'da 1 kişinin öldüğü olaya karışınca yakayı ele verdi

Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 24 Eylül günü saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda otomobille kavşakta bekleyen Mehmet Sait Ç. (45) ile yanındaki Ömer Faruk Ulu (21), Muhammet Ali Yıldırım (37) ve M.Ç.'ye (17), Yusuf Demirtaş'ın (28) aracındaki Abdullah Karadağoğlu (29) ve Umut Güneş (32) tabancalarla ateş açtı. Diğer grubun da karşılık vermesiyle caddede silahlı çatışma çıktı.

ÇATIŞMADA 91 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Sait Ç. ara sokağa girerek izini kaybettirmeye çalışırken, Demirtaş ise peşinden gitti. Sokak arasında da çatışma devam ederken, Mehmet Sait Ç. otomobiliyle bir evin bahçe duvarına çarptı. Otomobilden inen şüpheliler, ateş etmeye devam ederek olay yerinden kaçtı. Bu sırada torununun kınasına gitmek için hazırlanan ve sokakta tekerlekli sandalyede oturan 91 yaşındaki Rahime Eker başından, olayla ilgisi bulunmayan 3 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Rahime Eker'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahaleleri yapılan diğer yaralılar ise çeşitli hastanelere kaldırıldı.

OTOMOBİLİ SAKLAMAYA ÇALIŞTILAR

Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Demirtaş ile yanındakilerin, mahalleden ayrılmadıklarını tespit etti. Bölgede araştırma yapan ekipler, Demirtaş, Karadağoğlu ve Güneş'i bir evde saklanırken yakaladı. Şüphelilerin, koltuk altından yaralanan Demirtaş'ın vücudundaki mermiyi çıkarmaya çalıştıkları, otomobillerini de evdeki Bedirhan T.'ye (20) verip, saklamasını istedikleri öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Demirtaş ile yanındaki Karadağoğlu, Güneş ve Bedirhan T. gözaltına alındı.

ÇATIŞMANIN NEDENİ CİNAYET HESAPLAŞMASI ÇIKTI

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden karşı gruptaki Ömer Faruk Ulu, Muhammet Ali Yıldırım ve M.Ç. de tedavilerinin ardından emniyete götürülürken, Mehmet Sait Ç.'nin ise izine rastlanılmadı. Yapılan çalışmada şüphelilerden Abdullah Karadağoğlu'nun, 31 Ekim 2014'te çarşaflı ve pembe şemsiyeli bir şüpheli tarafından öldürülen kardeşi Mehmet Mazlum Karadağ'ın cinayetine karıştığını düşündüğü için Mehmet Sait Ç.'ye ateş açtığı ortaya çıktı.

İSTANBUL'DA CİNAYET İŞLEYEN KATİL ZANLISI ADANA'DA YAKALANDI

Öte yandan, Karadağoğlu'nun, 5 Ağustos günü İstanbul Bağcılar'daki bir parkta başından tabancayla öldürülen Rohat Gün'ün (18) katil zanlısı olduğu da belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah Karadağoğlu, Muhammet Ali Yıldırım, Yusuf Demirtaş ve Umut Güneş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Ömer Faruk Ulu ise ev hapsi cezasına çarptırıldı. Diğer şüpheliler Bedirhan T. adli kontrol şartı, M.Ç. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.