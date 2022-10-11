İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda yapılan uygulama sırasında cenaze nakil hizmetinde kullanılan panelvanda 144 kilo 550 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan sürücüler B.S. ve E.E. ile uyuşturucuyu Diyarbakır 'dan temin ettiği öne sürülen H.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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