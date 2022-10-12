Sürücülere, 15 yaşından büyüklerin kullanımına izin verilen elektrikli skuterlerin kaldırımlarda seyretmesinin ve araca iki kişinin binmesinin yasak olduğu konusunda da bilgi verildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana haberi! Adana'da elektrikli skuter denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika

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