Adana haberi... Adana'da 'İBB cenaze nakil aracı' ibareli minibüsten 144 kilo esrar çıktı (2) - Son Dakika
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Adana haberi... Adana'da 'İBB cenaze nakil aracı' ibareli minibüsten 144 kilo esrar çıktı (2)

10.10.2022 13:19
Adana haberi... Adana'da 'İBB cenaze nakil aracı' ibareli minibüsten 144 kilo esrar çıktı (2)

Gelen Adana haberlerine göre İBB: ARAÇ TAŞERON ŞİRKETE AİTAdana'da, 'İBB cenaze nakil aracı' ibareli minibüste 144 kilo 550 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı.

İBB: ARAÇ TAŞERON ŞİRKETE AİT

Adana'da, 'İBB cenaze nakil aracı' ibareli minibüste 144 kilo 550 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Cenaze aracının taşeron şirkete ait olduğu belirtilen açıklamada, "İBB, cenazelerini memleketlerine götürmek isteyen İstanbullulara ücretsiz taşıma hizmeti sunuyor. Şehirlerarası taşıma için 2018 yılında ihale yapılmıştır. İhaleyi Platform Turizm Taşımacılık Şirketi kazanmıştır. Basına yansıyan haberlerde belirtilen 34 DMM 776 plakalı araç, Platform Turizm Taşımacılık Şirketine aittir.  Aracı kullanan B.S. ve E.E. adlı şoförler de aynı şirketin çalışanıdır. Her iki çalışan da Mart 2017'de işe girmişlerdir" denildi.


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Kaynak: DHA

Tragger, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana haberi... Adana'da 'İBB cenaze nakil aracı' ibareli minibüsten 144 kilo esrar çıktı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana haberi... Adana'da 'İBB cenaze nakil aracı' ibareli minibüsten 144 kilo esrar çıktı (2) - Son Dakika
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