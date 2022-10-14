Adana haberi | Adana'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü - Son Dakika
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Adana haberi | Adana'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü

14.10.2022 00:57
Adana haberi | Adana'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Gelen Adana haberine göre Adana'da bir inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi feci şekilde hayatını kaybettiOlay, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi.

Adana'da bir inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi feci şekilde hayatını kaybetti

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalışan Fuat Güngörecek, dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. Durumu fark eden diğer işçiler, olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, boşluğa düşen Güngörecek'in öldüğünü belirledi.

Polislerin incelemelerinin ardından Güngörecek'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Güngörecek'in ailesi haberi alır almaz inşaata gelip gözyaşı döktü. - ADANA

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Son dakika 3. sayfa: Adana'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti Son dakika 3. sayfa: Adana'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti İNŞAATTA ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN TESİSATÇI ÖLDÜ İNŞAATTA ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN TESİSATÇI ÖLDÜ
Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana haberi | Adana'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana haberi | Adana'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü - Son Dakika
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