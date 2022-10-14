Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalışan Fuat Güngörecek, dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. Durumu fark eden diğer işçiler, olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, boşluğa düşen Güngörecek'in öldüğünü belirledi.

Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana haberi | Adana'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü - Son Dakika

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