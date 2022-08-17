Kundaklandığı ileri sürülen evde hasar oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kundaklandığı ileri sürülen evde hasar oluştu

17.08.2022 08:02

Adana'da kundaklama sonucu çıktığı ileri sürülen yangın evde hasara neden oldu.

Adana'da kundaklama sonucu çıktığı ileri sürülen yangın evde hasara neden oldu.

Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde iki katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını ikinci kattaki daireye ve bitişikteki evlere sıçramadan söndürdü.

Evde kimsenin olmadığını belirleyen itfaiye ekiplerinin, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceğini değerlendirmesi üzerine söz konusu yere Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Ekipler olay yerinde delil toplama çalışması yaptı.

Yangın çıkan evin kiracısı bacağından bıçaklandı

Yangın sonrası eve gelen ve hasar gören evde kiracı olarak oturan Suriye uyruklu A.B. husumetli komşularıyla yaşadığı tartışmada darbedilip bacağından bıçaklandı.

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen A.B, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olaya karıştığı ileri sürülen iki kişiyi ifadesini almak üzere Denizli Polis Merkezi Amirliğine götürdü.

YORUMLAR
500
Adana'da kundaklandığı ileri sürülen evde hasar oluştu Adana'da kundaklandığı ileri sürülen evde hasar oluştu Adana'da hırsızlık zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı Adana'da hırsızlık zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı Devlet korumasında büyüyen Muhammet, tıp fakültesini kazandı Devlet korumasında büyüyen Muhammet, tıp fakültesini kazandı
Kaynak: AA

Denizli, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kundaklandığı ileri sürülen evde hasar oluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:43 Başkentte bıçak ve silah kullanılan kavga korku dolu anlara neden oldu
08:10 Bakan Fatih Dönmez cevapladı! Sabit yaz saati uygulaması devam edecek mi?
08:36 Drift yapıp tartıştığı aracın camlarını yumruklayan kamyonet şoförüne ceza yağdı
01:24 Eşi ile tartıştığı kişiyi öldürdü! Sosyal medya paylaşımı 'pes' dedirtti
00:59 Gaziantep'te camilerden yapılan PKK operasyonu anonsu sosyal medyayı karıştırdı! Görevlilere soruşturma açılmış
00:36 Türkiye'nin korona tablosunda olumlu gelişme! Vaka artışı geçtiğimiz haftaya göre düştü
00:21 Avrupa'nın Türkiye'ye olası yaptırım hamlesine Rus tarafından jet hızında cevap: Asla kalkışamazlar
23:59 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nu gülümseten seçim sözleri
23:58 Danimarka'dan mağlubiyetle döndük! Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag'a 2-1 yenildi
23:51 Kafası tekerin altında ezildi ama hiçbir şey olmadı! İşte mucize kurtuluşun görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 08:48:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kundaklandığı ileri sürülen evde hasar oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement