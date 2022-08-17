Kundaklandığı ileri sürülen evde hasar oluştu

Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde iki katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adana 'da kundaklama sonucu çıktığı ileri sürülen yangın evde hasara neden oldu.

Kaynak: AA

Denizli, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

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