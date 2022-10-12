İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan skuter kazalarını önlemek amaçlı kentte denetim yaptı. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde uygulama noktası kuran ekipler, yasak olmasına rağmen yol üzerinde skuter sürenleri durdurdu. Gerekli uyarılarda bulunan ekipler, kullanımı yasak olan yolda skuter süren 16 kişiye toplam 6 bin 832 lira ceza kesti.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ADANA'DA 'SKUTER' DENETİMİ; 16 KİŞİYE 6 BİN 832 LİRA CEZA - Son Dakika

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