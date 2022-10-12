ADANA'DA 'SKUTER' DENETİMİ; 16 KİŞİYE 6 BİN 832 LİRA CEZA - Son Dakika
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ADANA'DA 'SKUTER' DENETİMİ; 16 KİŞİYE 6 BİN 832 LİRA CEZA

12.10.2022 10:46

ADANA'da polis, son zamanlarda kazalarının artması nedeniyle 'skuter' denetimi yaptı.

ADANA'da polis, son zamanlarda kazalarının artması nedeniyle 'skuter' denetimi yaptı. Uygulamada, yasak yollarda skuter kullanan 16 kişiye 6 bin 832 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan skuter kazalarını önlemek amaçlı kentte denetim yaptı. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde uygulama noktası kuran ekipler, yasak olmasına rağmen yol üzerinde skuter sürenleri durdurdu. Gerekli uyarılarda bulunan ekipler, kullanımı yasak olan yolda skuter süren 16 kişiye toplam 6 bin 832 lira ceza kesti.

Kentte 10 Ekim'de akşam saatlerinde müzisyen Ersin Lastikçi (38), elektrikli skuter kullandığı sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADANA'DA 'SKUTER' DENETİMİ; 16 KİŞİYE 6 BİN 832 LİRA CEZA - Son Dakika

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SON DAKİKA: ADANA'DA 'SKUTER' DENETİMİ; 16 KİŞİYE 6 BİN 832 LİRA CEZA - Son Dakika
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