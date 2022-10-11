Adana haberi: Adana'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi

Adana haberi: Adana'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

11.10.2022 17:52

Adana haberine göre Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerinde sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerinde sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri ve savaşın başlamasıyla kente gelen Ukraynalılar, Atatürk Parkı'nda toplanarak saldırıları protesto etti.

Slogan atan gruptaki bazı kadınlar gözyaşlarını tutamadı.

Dernek Başkanı İrem Tarı, gazetecilere, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bunu tüm ülkelerin anlamasını ve kabul etmesini istediklerini söyleyen Tarı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepkilerini dile getirdi.

Tarı, "Lütfen bize destek çıkın. Bugün bizim evimize geliyor, çocuklarımızı öldürüyor, bombalıyor. Dün yüzden fazla roket atıldı Ukrayna vatandaşlarına, çok kaybımız var. Lütfen herkes ayağa kalksın, Putin'e müdahale etmelerini rica ediyoruz. Bugün bizim evimize geldi, yarın sizin evinize gelecek. Kimse bunu düşünemiyor mu?" ifadesini kullandı.

Grup slogan attıktan sonra dağıldı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında 'Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?' sorusunu cevapladı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında 'Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?' sorusunu cevapladı Gitarı cesedinin üzerine konulmuştu... Kanseri yenen müzisyen scooter kazasında hayatını kaybetti Gitarı cesedinin üzerine konulmuştu... Kanseri yenen müzisyen scooter kazasında hayatını kaybetti ABD Enerji Kaynaklarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Pyatt: 'Rusya, asla güvenli bir enerji tedarikçisi olmayacak' ABD Enerji Kaynaklarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Pyatt: 'Rusya, asla güvenli bir enerji tedarikçisi olmayacak'
Kaynak: AA

Adana, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana haberi: Adana'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:38 Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Arama ve SMS ücretlerine yüzde 25 zam geldi
00:10 Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi
22:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusunu cevapladı
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:38 Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı
22:35 Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
22:18 Kılıçdaroğlu, ABD'de bulunan TÜRKEN'e ait gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım
20:35 Hülya Avşar, kızı Zehra ve Mehmet Dinçerler hakkındaki aşk iddialarına sert çıktı
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 01:06:23. #1.13#
SON DAKİKA: Adana haberi: Adana'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement