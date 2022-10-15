Son dakika haber... Yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber... Yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

15.10.2022 15:42

Son dakika haberler: Adana'nın Aladağ ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Eğni Yaylası'nda ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 4 arazöz sevk edildi.

Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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Kaynak: AA

Aladağ, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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