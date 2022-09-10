Adana haberi! İmamoğlu'ndan metrobüs kazası açıklaması: Sürücü baygınlık geçirdi - Son Dakika
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Adana haberi! İmamoğlu'ndan metrobüs kazası açıklaması: Sürücü baygınlık geçirdi

10.09.2022 12:40
Adana haberi! İmamoğlu'ndan metrobüs kazası açıklaması: Sürücü baygınlık geçirdi

Adana bölgesinden gelen habere göre İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da ki metrobüs kazasıyla ilgili, "Kazanın kayıtlarından ve elde ettiğimiz görüntülerden ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek, kötü oluyorum, ambulans çağırın diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da ki metrobüs kazasıyla ilgili, "Kazanın kayıtlarından ve elde ettiğimiz görüntülerden ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek, kötü oluyorum, ambulans çağırın diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve otobüsün direksiyonunun yan şeride doğru kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim. Böyle bir rahatsızlık geçirdiği kendi ses kaydından, feryadından ardından da bayılma görüntülerinden ortada" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, '150 Günde 150 Proje'si kapsamında 'Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi' hizmete açıldı. Açılış törenine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.  İmamoğlu burada, dün Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazayla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ŞU AN YARALI SAYISI 10 CİVARINDA"

İmamoğlu, "117'ye yakın insan hastaneye sevk edildi. Bunların birçoğu ayakta tedavi edilmek üzere sevk edildi. Şu an itibaren hastanede 10'un biraz üzerinde hastamızın tedavi edilmek üzere hastanede kaldığını söyleyebilirim. Diğer tamamı evlerine gönderildi. Yaralı sayısı 10 civarında ama bunların da tetkikleri yapılıyor. Ameliyat görünen hastamız şu an için bize ulaşmadı. 2 hastamız ameliyat edildi, bunlardan ikisi de şoförlerimiz. Bir tanesinin durumu çok kritik olarak ele alınmıştı ama daha hafif biçimde çözüme kavuştuğunu ifade etmek isterim" dedi.

"RAHATSIZLANDIĞI BAYILMA GÖRÜNTÜLERİNDEN ORTADA" İmamoğlu, "Kazanın kayıtlarından ve elde ettiğimiz görüntülerden ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek, kötü oluyorum, ambulans çağırın diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve otobüsün direksiyonunun yan şeride doğru kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim. Rahatsızlanan şoförümüz 2006 girişli. 2012'den beri metrobüs hattında çalışan şoförümüz. Böyle bir rahatsızlık geçirdiği kendi ses kaydından, feryadından ardından da bayılma görüntülerinden ortada" dedi.

"İHMAL VARSA GEREKLİ İDARİ UYGULAMALAR YAPILACAK" Ekrem İmamoğlu, "Vatandaşlarımızın tamamının kurumumuza emanet olduğunu, ilk andan itibaren her birisinin sağlığıyla ilgilendiğimizi belirtmek isterim. Ben de vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Geçmiş olsun dileklerimi ve her zaman yanında olduğumuzu ilettim. Bu sabah itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyemizin teftiş kurumlarını hem belediyemizin hem de İETT'nin talimatımla bir soruşturmayı başlattığımızı, eğer bir ihmal var ise bir kusur var ise bu konuda hangi mevkide olursa olsun gerekli idari uygulamaları yapacağımdan da hiç kimsenin, hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ PROPOGANDA YAPILIYOR" İmamoğlu, "Kazadan çok az bir zaman sonra gencecik çocuklar bir siyasi partinin önlükleri giydiriliyor ve bu siyasi parti önlükleriyle yalan ifadelerle binlerce yaralı var, Ekrem İmamoğlu ismi kullanılarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ismi kullanılarak kötülemeye, iftira atılmaya gayret ediliyor. Arka arkaya dizilmiş otobüslerin içerisine girerek  esnada, o yaralıların olduğu kazanın olduğu esnada bir siyasi propaganda yapılıyor" dedi.

"BENİM BİR TANE OTOBÜSÜM YOK2 İmamoğlu, "Bu devletin kurumlarını birbirleriyle yarıştırmayın. Ne AFAD sizin, ne içişleri bakanlığı sizin, ne de büyükşehir belediyesi bizim. Milletin. Kurumlar birbirleriyle yarışır mı? Kurumlar birbirleriyle dayanışma içerisinde olur. Afette birbiriyle haberleşir, koşar, destek alır. Kaldı ki bizim ne itfaiyemiz bizden talimat alıp yangın söndürüyor, ne de afet birimimiz bizden talimat alıp yardıma gidiyor. Görevli olduğu için gidiyor. Bu akıl devlete nasıl yerleşir? Ekrem İmamoğlu'nun otobüsleri kaza yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun otobüsleri diye twit gördüm. Benim bir tane otobüsüm yok. Otobüs milletin. Ölümcül kazalar bizden önce defalarca oldu. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Bir tane İYİ Partilinin, CHP'linin böyle bir duyurusunu, ilanını, sevinir gibi mesaj attığını hatırlamıyorum" diye konuştu.

- Karaköse
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İMAMOĞLU'NDAN METROBÜS KAZASI AÇIKLAMASI: SÜRÜCÜ BAYGINLIK GEÇİRDİ İMAMOĞLU'NDAN METROBÜS KAZASI AÇIKLAMASI: SÜRÜCÜ BAYGINLIK GEÇİRDİ İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs kazası nedeniyle İstanbullulardan özür diledi İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs kazası nedeniyle İstanbullulardan özür diledi
Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana haberi! İmamoğlu'ndan metrobüs kazası açıklaması: Sürücü baygınlık geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana haberi! İmamoğlu'ndan metrobüs kazası açıklaması: Sürücü baygınlık geçirdi - Son Dakika
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