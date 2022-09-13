Adana haberi: SPOR Adana Demirspor - Trabzonspor maçının ardından

Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Adana Demirspor, sahasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Takımıyla gurur duyduğunu ifade eden Vincenzo Montella, 'Maçın tamamında çok fazla gol pozisyonuna girdik. Tek üzüntümüz, bu pozisyonları daha fazla gole çeviremememizdi. Böyle bir rakibe karşı; az şut şansı tanımamız ayrıca sevindirici. Bir hoca olarak futbolcularımı kalben tebrik etmek istiyorum. Böyle bir rakibe karşı skor 2-2'ye geldiğinde, psikolojik olarak da kaybetmek daha kolay oluyor. Ama takımım sonuna kadar inançlı bir şekilde mücadelesine devam etti ve bu maçı galibiyetle kapattı. Bu maçı kazanamasaydık, gerçekten çok üzülürdük. En zor maç; bir sonraki maçımız. Psikolojik olarak çok fazla enerji sarf ettiğimiz bir maçı geride bıraktık. Kendimizi toparlayıp, önümüzdeki maça gideceğiz' diye konuştu.

ABDULLAH AVCI: ALIŞIK OLMADIĞIMIZ BİR DURUM

Adana Demirspor'un iyi bir takım olduğunu ve baskılı oynayacaklarını bildiklerini belirten Abdullah Avcı, 'Rakibi tebrik ediyorum. Oyun için planımız, rakibin baskısını kırıp, oyuna hakim olmaktı. Güzel bir frikik golü yedik. Futbolda hiçbir zaman pozisyon hatası yapmayacaksın. Geçiş pozisyonları, benim en çok dikkat ettiğim ve hala çalıştığım bir konu. Bu geçişlerden 2 gol yedik. 2 haftadır rakibin koşarak üzerimize geldiği, alışık olmadığımız bir durum yaşıyoruz. Bireysel performans ve oyun olarak çalışmamız gereken durumlar var' diye konuştu.

"SORGULAYACAĞIZ"

UEFA Avrupa Ligi'nde Macaristan'da oynanan karşılaşmada, geçişlerde yapılan hatalar nedeniyle 10 kişi kalan Ferencvaros'dan 2 gol yediklerini kaydeden Avcı, 'Bugün itibariyle bu oyunu kaybetmeyi belki hak etmedik ama 95'inci dakikada bizim gibi bir takımın, böyle bir gol yememesi gerekiyor. Sorgulayacağız, oyuna bakacağız, bireysel performansları değerlendireceğiz. Avrupa maçı oynamamız, sakatlarımızın olmasını konuşmayacağım. Son iki haftadaki oyunumuzu sorgulayacağız' dedi. (DHA)