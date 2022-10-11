Jandarma ekiplerince Sarıçam ilçesinde bir ikamette yapılan aramada da 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karataş ilçesi Yüzbaşı Mahallesi'nde yol kontrol ve denetimlerde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Adana haberleri... Adana'da 101 uyuşturucu hap ve 1 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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