Adana haberleri... Adana'da 101 uyuşturucu hap ve 1 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Adana haberleri... Adana'da 101 uyuşturucu hap ve 1 kilogram esrar ele geçirildi

11.10.2022 16:12
Adana haberleri... Adana'da 101 uyuşturucu hap ve 1 kilogram esrar ele geçirildi

Adana gündem haberi | Adana'da 101 uyuşturucu hap ve 1 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 101 uyuşturucu hap ve 1 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karataş ilçesi Yüzbaşı Mahallesi'nde yol kontrol ve denetimlerde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta yolcu olarak bulunan kişinin üzerinde 101 uyuşturucu hap bulundu.

Jandarma ekiplerince Sarıçam ilçesinde bir ikamette yapılan aramada da 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana haberleri... Adana'da 101 uyuşturucu hap ve 1 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana haberleri... Adana'da 101 uyuşturucu hap ve 1 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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