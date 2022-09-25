Adana haberleri! Adana'da 2 ilçede orman yangını (2) - Son Dakika
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Adana haberleri! Adana'da 2 ilçede orman yangını (2)

25.09.2022 17:31
Adana haberleri! Adana'da 2 ilçede orman yangını (2)

Adana haberine göre KOZAN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDAAdana'nın Kozan ilçesi Boztahta Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti.

KOZAN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Adana'nın Kozan ilçesi Boztahta Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Yangın, 2,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Feke ilçesi Gedikli Mahallesi'nde aynı saatlerde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için de 3 uçak, 1 helikopter, 7 arazöz ve orman işçilerinin müdahalesi sürüyor.


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Kaynak: DHA

Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana haberleri! Adana'da 2 ilçede orman yangını (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana haberleri! Adana'da 2 ilçede orman yangını (2) - Son Dakika
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