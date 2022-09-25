Adana 'nın Kozan ilçesi Boztahta Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Yangın, 2,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: DHA

Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana haberleri! Adana'da 2 ilçede orman yangını (2) - Son Dakika

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