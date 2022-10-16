Buna göre, yaralı Emirhan C. ilk ifadesinde, 12 Ekim'de arkadaşıyla ağaçlık alanda oturduğu sırada sırtında yanma hissettiğini, daha sonra vurulduğunu fark ettiğini, kimin silahla ateş ettiğini bilmediğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Arkadaşını tabancayla kazara vurarak yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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