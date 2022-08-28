Baraj gölüne giren iki kişi kayboldu

Diğer olayda ise merkez Çukurova ilçesi Çatalan Köprüsü yakınlarında alkol aldıktan sonra baraj gölüne giren İbrahim Taner Fındık (47) bir süre sonra gözden kayboldu.

Adana 'da Seyhan Baraj Gölü 'ne girdikten sonra kaybolan iki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA

Seyhan Baraj Gölü, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

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