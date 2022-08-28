Baraj gölüne giren iki kişi kayboldu - Son Dakika
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Baraj gölüne giren iki kişi kayboldu

28.08.2022 03:14

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne girdikten sonra kaybolan iki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne girdikten sonra kaybolan iki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Seyhan Baraj Gölü'nden çığlıklar geldiğini duyan ve su kenarında bir erkeğe ait kıyafetler bulan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kimliği öğrenilemeyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Diğer olayda ise merkez Çukurova ilçesi Çatalan Köprüsü yakınlarında alkol aldıktan sonra baraj gölüne giren İbrahim Taner Fındık (47) bir süre sonra gözden kayboldu.

Fındık'ın sudan çıkmaması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, Fındık'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

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Kaynak: AA

Seyhan Baraj Gölü, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baraj gölüne giren iki kişi kayboldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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