Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Adana 'nın Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde yağış etkili oldu. Toz bulutları yağmurla birleşince araçlar ve balkonlar çamurla kaplandı. Oto galericiler ve oto yıkamacılar, çamurlu araçları temizleyerek mesaiye başladı.

Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İmamoğlu, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana haberleri | Adana'da çamur yağdı; oto yıkamacılar doldu - Son Dakika

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