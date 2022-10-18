Adana haberleri | Adana'da çamur yağdı; oto yıkamacılar doldu - Son Dakika
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Adana haberleri | Adana'da çamur yağdı; oto yıkamacılar doldu

18.10.2022 12:47
Adana haberleri | Adana'da çamur yağdı; oto yıkamacılar doldu

Edinilen Adana gelişmesine göre ADANA'nın Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde toz bulutları yağışla birleşince çamur yağdı.

ADANA'nın Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde toz bulutları yağışla birleşince çamur yağdı. Sürücüler, oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Adana'nın Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde yağış etkili oldu. Toz bulutları yağmurla birleşince araçlar ve balkonlar çamurla kaplandı. Oto galericiler ve oto yıkamacılar, çamurlu araçları temizleyerek mesaiye başladı.

Oto yıkamacı Bahri Akçalı, "Çamur yağınca araçlar kirlendi. Sabah erken saatlerie araçlar getirildi. Dün gece yağan yağmur ile tüm araçlar çamura bürünmüş halde" dedi.

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Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İmamoğlu, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana haberleri | Adana'da çamur yağdı; oto yıkamacılar doldu - Son Dakika

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