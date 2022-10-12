Dorsesinde pirinç taşıyan tır otoyolda devrildi - Son Dakika
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Dorsesinde pirinç taşıyan tır otoyolda devrildi

12.10.2022 10:59

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, otoyolda devrilen pirinç yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, otoyolda devrilen pirinç yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda C.Ö. idaresindeki 80 HJ 500 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yola ve refüje dağılan tırın dorsesindeki pirinçler, firma çalışanlarınca toplandı.

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Kaynak: AA

Sarıçam, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dorsesinde pirinç taşıyan tır otoyolda devrildi - Son Dakika

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