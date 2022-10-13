Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Yavuzlar Mahallesi 'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bahar Torun sokakta yürüdüğü sırada eski sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

ADANA - Adana'da bir kadın, yolda yürüdüğü sırada eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından vurularak yaralandı.

Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana haberi | Adana'da eski sevgili dehşeti: Sokak ortasında silahla vurarak yaraladı - Son Dakika

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