Adana haberleri: Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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Adana haberleri: Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

17.10.2022 10:12
Adana haberleri: Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Edinilen Adana haberine göre Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık O.Ö. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgüte ait evlerde sohbet toplantılarına katıldığını, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık O.Ö. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Mahrem imamlarla irtibatım yoktur. Mütalaadaki hususları reddediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana haberleri: Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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