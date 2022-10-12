Kazada araçta bulunan 15 kişi yaralandı, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Adana haberleri! Adana'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı - Son Dakika

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