Adana haberleri... Adana'da "Müsilaj-2 Operasyonu"nda 4 tutuklama - Son Dakika
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Adana haberleri... Adana'da "Müsilaj-2 Operasyonu"nda 4 tutuklama

07.10.2022 21:03

Adana haber: Adana'da "Müsilaj-2 Operasyonu"nda 4 tutuklama İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde gerçekleştirilen "Müsilaj-2 Operasyonu" çerçevesinde Adana'da gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana'da "Müsilaj-2 Operasyonu"nda 4 tutuklama

ADANA - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde gerçekleştirilen "Müsilaj-2 Operasyonu" çerçevesinde Adana'da gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 30 Eylül'de 20 ilde gerçekleştirilen Müsilaj-2 Operasyonu'nda organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 233 şüpheliden 12'si Adana'da yakalanmıştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülerek yakalanan 12 zanlının işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Müsilaj, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana haberleri... Adana'da 'Müsilaj-2 Operasyonu'nda 4 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana haberleri... Adana'da "Müsilaj-2 Operasyonu"nda 4 tutuklama - Son Dakika
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