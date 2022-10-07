Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 30 Eylül 'de 20 ilde gerçekleştirilen Müsilaj-2 Operasyonu'nda organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 233 şüpheliden 12'si Adana'da yakalanmıştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülerek yakalanan 12 zanlının işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Müsilaj, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana haberleri... Adana'da 'Müsilaj-2 Operasyonu'nda 4 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.