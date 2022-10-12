Otomobil seyir halindeyken alev aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil seyir halindeyken alev aldı

12.10.2022 15:24

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Karacaören Mahallesi yolunda, Yılmaz Kurtaran'ın kullandığı 01 AEE 313 plakalı otomobilde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kurtaran'ın yol kenarına çekip indiği otomobildeki yangına ilk müdahaleyi, devriye gezen Kozan Orman İşletme Müdürlüğünde görevli ekip yaptı.

Araçtaki yangın, daha sonra bölgeye yönlendirilen işletmeye ait arazözle söndürüldü.

Yangın nedeniyle hasar gören araç kullanılamaz hale geldi.

YORUMLAR
500
Adana'da 9 gündür kayıp olan oğlunun öldüğünü öğrenen acılı annenin feryadı yürek dağladı Adana'da 9 gündür kayıp olan oğlunun öldüğünü öğrenen acılı annenin feryadı yürek dağladı KAYIP LİSELİ HAKAN'IN ZEYTİNLİKTE BAŞINDAN VURULMUŞ CESEDİ BULUNDU KAYIP LİSELİ HAKAN'IN ZEYTİNLİKTE BAŞINDAN VURULMUŞ CESEDİ BULUNDU
Kaynak: AA

Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil seyir halindeyken alev aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:23 Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden adamın o anlara ait görüntüsü ortaya çıktı!
21:17 Facebook yeni nesil metaverse gözlüğünün tanıtımını yaptı: Meta Quest Pro'nun fiyatı 1499 dolar
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:54 Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor
19:46 Babasının, "Neden çalışmıyorsun?" diyerek dövdüğü kadının kafasına 10'dan fazla dikiş atıldı
18:35 Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı fotoğraftaki oje detayı dikkat çekti! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü
18:33 Kafasını cips poşetine sıkıştıran karganın imdadına yoldan geçen bir öğretmen yetişti
18:29 Büşra Kabataş cinayetinde kan donduran detay: Katil, genç kızı diri diri yakmış
18:18 Eşinin fare zehri verip boğarak katlettiği 1 çocuk annesi kadın hamileymiş
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 22:15:40. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil seyir halindeyken alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement