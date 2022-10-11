Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

11.10.2022 13:17

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, Bilal Y. yönetimindeki 01 UA 559 plakalı otomobil, Tahsin Y. idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tahsin Y, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Kayıp liseli gençten umutlandıran gelişme Kayıp liseli gençten umutlandıran gelişme Dönüş yapamayan otomobil motosiklete böyle çarptı Dönüş yapamayan otomobil motosiklete böyle çarptı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:11 Özel bankaların emekli promosyonu yarışına kamu bankaları da dahil oldu! Tutar 5 bin liraya çıktı
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:12 ş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
16:02 IMF, 2022 yılı büyüme tahminlerini açıkladı! Türkiye ile ilgili kısmında yazanlar dikkat çekti
15:55 İBB Başkanı İmamoğlu, sık sık atıştığı AK Partili Tevfik Göksu'yu acı gününde yalnız bırakmadı
15:53 Usta oyuncu Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter, 70 yaşında yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 17:00:23. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement