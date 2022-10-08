Adana haberleri: Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, yeniden seçildi - Son Dakika
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Adana haberleri: Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, yeniden seçildi

08.10.2022 15:34
Adana haberleri: Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, yeniden seçildi

Adana gündem haberine göre Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, görevine yeniden seçildi.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, görevine yeniden seçildi.

ADASO hizmet binasında, tek listeyle gidilen seçimlerde Zeki Kıvanç güven tazeledi.

Göreve yeniden seçilen Kıvanç, birlik ve beraberlik içerisinde seçimi gerçekleştirdiklerini belirterek, Adana sanayisini hak ettiği yere getirmek için çalışacaklarını kaydetti.

Meclis başkanlığına İsrafil Uçurum'un yeniden seçildiği seçimde, Kıvanç'ın başkanlığındaki yönetim kurulu, Erdoğan Şire, Bülent Başer, İsa Tuzcu, Remzi Kar, Süleyman Gerdan, Orhan Murat Avcı, Abdullah Özdiler, Rafet Milli, Hulusi Akkoç, İmam Gazali Hıradağı'dan oluştu.

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Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana haberleri: Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, yeniden seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana haberleri: Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, yeniden seçildi - Son Dakika
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