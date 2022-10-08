Göreve yeniden seçilen Kıvanç, birlik ve beraberlik içerisinde seçimi gerçekleştirdiklerini belirterek, Adana sanayisini hak ettiği yere getirmek için çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana haberleri: Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, yeniden seçildi - Son Dakika

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