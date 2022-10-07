Adana haberleri | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katıldı - Son Dakika
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Adana haberleri | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katıldı

07.10.2022 19:00

Gelen Adana haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katılması Festivale katılan vatandaşlar Bakanı Kasapoğlu'nun festivalde mangal ateşini yakması Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç'in konuşması Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katılması

Festivale katılan vatandaşlar

Bakanı Kasapoğlu'nun festivalde mangal ateşini yakması

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç'in konuşması

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in konuşması

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın konuşması

Adana Valisi Süleyman Elban'ın konuşması ADANA - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Fatih Mehmet Kocaispir, Mehmet Kasapoğlu, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana haberleri | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana haberleri | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katıldı - Son Dakika
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