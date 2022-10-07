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Fatih Mehmet Kocaispir, Mehmet Kasapoğlu, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana haberleri | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katıldı - Son Dakika

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