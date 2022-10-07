Adana haberleri | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katılması
Festivale katılan vatandaşlar
Bakanı Kasapoğlu'nun festivalde mangal ateşini yakması
Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç'in konuşması
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in konuşması
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın konuşması
Adana Valisi Süleyman Elban'ın konuşması ADANA - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katıldı.
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