Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12 noktada gerçekleştirilen uygulamada, 925 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
Uygulamada, aranması bulunan 4 kişi gözaltına alındı, 12 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerinden 19 bin 281 lira ceza uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.
Aramalarda ise 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Adana haberleri! Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika