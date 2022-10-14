Adana haberleri! Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Adana haberleri! Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

14.10.2022 10:32
Adana haberleri! Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

Edinilen Adana gelişmesine göre Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12 noktada gerçekleştirilen uygulamada, 925 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Uygulamada, aranması bulunan 4 kişi gözaltına alındı, 12 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerinden 19 bin 281 lira ceza uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

Aramalarda ise 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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Adana 3. sayfa haberleri: Kozan'da 'Huzur-Güven' uygulaması yapıldı Adana 3. sayfa haberleri: Kozan'da 'Huzur-Güven' uygulaması yapıldı Limon bahçesinde gece gündüz hırsızlık nöbeti Limon bahçesinde gece gündüz hırsızlık nöbeti
Kaynak: AA

Hisarcık, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana haberleri! Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana haberleri! Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika
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