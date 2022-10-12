TÜRSAB Adana BTK'nin bir otelde yapılan olağan genel kurulunda başkanlık için Meltem Gezmez Özdemir ile Murat Şirin'in hazırladığı listeler yarıştı.

Kaynak: AA

Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana haberleri! TÜRSAB Adana BTK Başkanlığı'na Murat Şirin seçildi - Son Dakika

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