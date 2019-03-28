Adana-Hastane Çatısından Boşluğa Atlayarak Can Verdi

Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi binasının çatısına çıkan bir kişi, ikna çabalarına rağmen 9 katın çatısından kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi binasının çatısına çıkan bir kişi, ikna çabalarına rağmen 9 katın çatısından kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.



Olay saat 15.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane çatısına çıkan kimlgi belirlenemeyen 40 yaşlarında bir erkeği görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevredekiler çatıdaki kişiyi aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı. Ancak şahıs, 9 katlı hastanenin çatısındandan kendini boşluğa bıraktı. Acil servisten gelen sağlık ekibinin kontrol ettiği şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahıs, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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