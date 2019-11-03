Son Dakika Haberleri: Adana hastanenin 4'üncü kat penceresinden düşen muhammed bebek öldü
Son Dakika Güncel Adana hastanenin 4'üncü kat penceresinden düşen muhammed bebek öldü

Adana hastanenin 4'üncü kat penceresinden düşen muhammed bebek öldü

7 saat önce

Hastanenin 4'üncü kat penceresinden düşen Muhammed bebek öldüAdana'da, hastanede bronşit tedavisi gören 10 aylık Muhammed Hamdi, annesi Suriyeli Mirna el-Ahmed (17) tarafından bırakıldığı, 4'üncü katın açık penceresinin kenarından düştü.

Hastanenin 4'üncü kat penceresinden düşen Muhammed bebek öldü

Adana'da, hastanede bronşit tedavisi gören 10 aylık Muhammed Hamdi, annesi Suriyeli Mirna el-Ahmed (17) tarafından bırakıldığı, 4'üncü katın açık penceresinin kenarından düştü. Zemine çakılıp, ağır yaralanan Muhammed bebek, kurtarılamadı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'ndeki Adana Çocuk Hastanesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Mirna el-Ahmed'in 10 aylık oğlu Muhammed Hamdi, bronşit nedeniyle 3 gün önce hastaneye götürüldü. Tedavinin ardından bugün Muhammed bebeğin taburcu edilmesine karar verildi. İşlemleri halletmek için 4'üncü kattaki odadan çıkan Mirna el-Ahmed, bebeği de açık pencerenin kenarına bıraktı. Muhammed Hamdi, demir korkulukların arasından, bilinmeyen nedenle düştü. Bebeğin zemine çakıldığını görenler, hemen yanına koşup, kucaklayarak, acil servise götürdü. Ağır yaralandığı belirlenen Muhammed bebek, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bebeğin annesi Mirna el-Ahmed ile yakınları, hastane bahçesinde uzun süre gözyaşı döktü. Muhammed Hamdi'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken, polis de olayla ilgili inceleme başlattı.

Adana hastanenin 4'üncü kat penceresinden düşen muhammed bebek öldü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:38 Kaynak: DHA
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