Son Dakika Haberleri: Adana Hastaneye Gidemeyen Kilolu Kadın Evinden Yangın Merdiveni ile İndirdi

Adana Hastaneye Gidemeyen Kilolu Kadın Evinden Yangın Merdiveni ile İndirdi

1 saat önce

Hastaneye gidemeyen kilolu kadın evinden yangın merdiveni ile indirdiAdana'da kilosu nedeniyle hastaneye gidemeyen obezite hastası Yeter Temel(60), Cankur ekipleri tarafından 3'ncü kattaki evinin balkonundan merdivenli itfaiye aracı ile çıkarıldı.

Hastaneye gidemeyen kilolu kadın evinden yangın merdiveni ile indirdi

Adana'da kilosu nedeniyle hastaneye gidemeyen obezite hastası Yeter Temel(60), Cankur ekipleri tarafından 3'ncü kattaki evinin balkonundan merdivenli itfaiye aracı ile çıkarıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi, Kışla Mahallesi 4334 sokakta yaşayan obezite hastası Yeter Temel, rahatsızlandı. Ancak 150 kilo olan Yeter Temel, 3'ncü kattaki evinden inemediği için hastaneye gidemedi. Bunun üzerine eşi Kenan Temel, itfaiyeden yardım istedi. Eve merdivenli kurtarma aracı ile gelen itfaiye ekibi, Yeter Temel'i, evinin balkonundan alarak gelen ambulansla gelen sağlık ekibine teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:49 Kaynak: DHA

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