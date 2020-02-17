Adana hastaneye yetişirken, araçta doğum yaptı - Son Dakika
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Adana hastaneye yetişirken, araçta doğum yaptı

7 saat önce

Hastaneye yetişirken, araçta doğum yaptıADANA'da minibüsle hastaneye götürülen hamile kadın, yolda bebeğini dünyaya getirdi.

Hastaneye yetişirken, araçta doğum yaptı

ADANA'da minibüsle hastaneye götürülen hamile kadın, yolda bebeğini dünyaya getirdi.

Kent merkezinde yaşayan Suriyeli Nimet Sraj Ali, doğum sancısı yaşamaya başladı. Yakınlarının aracına alınan Nimat Sraj Ali, aracın ön koltuğuna oturdu. Hastaneye hareket eden araçta, bebek hastaneye varmadan dünyaya geldi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gelen araçtan bebeği sağlık çalışanları aldı. Doğumun ardından Suriyeli kadın ve bebeği, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

Adana hastaneye yetişirken, araçta doğum yaptı

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:26 Kaynak: DHA
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