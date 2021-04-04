Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasındaki Mersin ve Osmaniye ile "yüksek riskli" Adana ve Hatay'da tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Adana'da, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Atatürk Caddesi, Ziyapaşa Bulvarı, İstasyon Meydanı, Atatürk Parkı'nda sessizlik hakim oldu.

Polis ekiplerinin birçok noktada uygulama yaptığı gözlendi.

Hatay, Mersin ve Osmaniye'de de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri de belirli noktalarda denetim gerçekleştirdi.