Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Adana, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde Kaymakam Gürkan Üçüncü'nün katılımıyla yapılan denetimlerde vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Kaymakam Ali Murat Kayhan, iş yerlerini gezerek halk ve esnaftan maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Denetimlerde maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtıldı.

Osmaniye

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ise Kaymakamı Mutlu Almalı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Gökhan Çakmakcı, İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım, İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Şirin, bazı kurum amirleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile Refik Cesur Bulvarı üzerinde denetimlerde bulundu.

Kaymakam Almalı, esnaf ve vatandaşları sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

Yapılan denetimlerde maske takmadığı tespit edilen 30 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince toplam 27 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kadirli ilçesinde de Kaymakamı Ahmet Arık, beraberinde Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt, bazı kurum amirleri ve sivil toplum örgütü temsilcileriyla Atatürk Caddesi'nde denetim yaptı.

Esnaf ve vatandaşları sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyaran Kaymakam Arık, toplu taşıma araçlarını da kontrol etti.

Arık, gazetecilere yaptığı açıklamada Kovid-19'la mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunun önemli olduğunu söyledi.