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Adana, Hatay ve Osmaniye'de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi - Son Dakika

Adana, Hatay ve Osmaniye'de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

01.01.2022 02:14
Adana, Hatay ve Osmaniye'de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Adana, Hatay ve Osmaniye'de 2022 yılının ilk bebekleri dünyaya gözlerini açtı.

Adana, Hatay ve Osmaniye'de 2022 yılının ilk bebekleri dünyaya gözlerini açtı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Songül ve Resul Yakıcı çiftinin saat 00.01'dünyaya gelen bebeğine İclal ismi verildi.

Anne Songül Yakıcı gazetecilere, kucağına aldığı kız bebeği için çok sevinçli olduğunu söyledi.

Üçüncü çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Yakıcı "Çok mutluyum yeni yıla bebeğimle girdim. Yeni yıl hediyemiz oldu. Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Sağlık ve huzur getirsin." diye konuştu.

Kadın hastalıkları ve doğum servisi doktoru Çağla Çalış da, "Bebeğimiz sağlıklı dünyaya geldi. Bebek gayet iyi anne de gayet güzel bir doğum yaptı. Normal doğumla oldu. İkisi de sağlıklı. Yeni yıla beraber güzelce girdiler. Herkes sağlık huzurlu ve mutlu bir yıla girer." şeklinde konuştu.

Osmaniye

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Hasan ve Özlem Yüksel çiftinin saat 00.01'de dünyaya gelen bebeğine Defne ismi verildi.

İkinci çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan anne Özlem Yüksel, bebeklerinin yeni yılda doğmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirterek, yeni yılın bebekleri için şans getireceğine inandığını söyledi.

Aileyi ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz ve AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy anneye çiçek verdi.

Hatay

Hatay'da dünyaya gelen 2021'in son bebeği "Rahaf", 2022'nin ilk bebeği ise "Garip" oldu.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki doğumla, Ahmet ve Mesa çiftinin saat 23.00'da erkek bebeği dünyaya geldi. "Rahaf" ismi verilen bebek, şehirde doğan 2021'in son bebeği oldu.

Yeni yılın ilk bebeği ise Ahmet ve Yamane çiftinin bebeği oldu.

Saat 00.05'te gerçekleşen doğumla dünyaya gözlerini açan erkek bebeğe "Garip" ismi verildi.

Anne Yamane, "Allah'a şükrediyorum. Güzel bir duygu. Bebeğimi kucağıma aldığım için çok şanslıyım. Yeni yıl hepimize sağlık ve mutluluk getirsin inşallah." dedi.

Adana, Hatay ve Osmaniye'de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
Adana, Hatay ve Osmaniye'de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
Adana, Hatay ve Osmaniye'de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
Adana, Hatay ve Osmaniye'de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

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Araştırma, Yeni Yıl, Osmaniye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana, Hatay ve Osmaniye'de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi - Son Dakika


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