Adana Havalimanı 5 Milyon 626 Bin Yolcuya Hizmet Verdi

Adana Havalimanı'ndan 2018 yılında 5 milyon 626 bin yolcunun hizmet aldığı bildirildi.

Adana Havalimanı'ndan 2018 yılında 5 milyon 626 bin yolcunun hizmet aldığı bildirildi.



DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre, Aralık ayında Adana Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 382 bin 844, dış hat yolcu trafiği 48 bin 580, toplamda ise 431 bin 424 oldu.



2018 yılı Aralık ayında Adana Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 2 bin 805, dış hat uçak trafiği 407, toplamda ise 3 bin 212 oldu. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 3 bin 335 ton olarak gerçekleşti.



2018 yılı sonunda Adana Havalimanı'ndan 5 milyon 626 bin yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği 41 bin 170'e, yük trafiği ise 47 bin 913 tona ulaştı. - ADANA

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