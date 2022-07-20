Adana Havalimanı'nda çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu! Çifti görenler "Geçmişten gelmişler" yorumunda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Adana Havalimanı'nda çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu! Çifti görenler "Geçmişten gelmişler" yorumunda bulundu

20.07.2022 22:06

Adana Havalimanı'nda çekilen bir fotoğraf sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giydi. Fotoğrafta eski tarz giyinişleri ile dikkat çeken çifti görenler, "Geçmişten gelmişler" gibi yorumlarda bulundu.

Adana Havalimanı'nda çekilen bir fotoğraf karesi sosyal medyada çok ilgi gördü.

GİYİM TARZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğrafta giyim tarzı ve şapkaları ile dikkat çeken bir çiftin bavullarıyla bekledikleri görülüyor. Görenlerin hayran kaldığı fotoğraf için sosyal medyada "geçmişten gelen bir çift" yorumlarına neden oldu.

ESPRİLERE ZEYDAN KARALAR DA KATILDI

Çok konuşulan fotoğrafa Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karalar; "2022 İlkbahar-Yaz 'Adana Havalimanı Adana'ya çok yakışıyor, kapatılamaz' kombini" açıklamasında bulundu.

YORUMLAR
500
Başkan Karalar: 'Orada bugüne kadar namaz kılmak isteyen tek bu adam çıktı' Başkan Karalar: 'Orada bugüne kadar namaz kılmak isteyen tek bu adam çıktı'

Adana Havalimanı, Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Adana Havalimanı'nda çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu! Çifti görenler 'Geçmişten gelmişler' yorumunda bulundu - Son Dakika


Son Dakika
22:16 Aydın'da 11 yıl önce öldürülüp betona gömülen kiracının cinayetinde sır perdesi aralandı: Katil ev sahibi çıktı
22:12 Kutsi ile kısa süre önce evlenen eşinden bomba etkisi yaratan sözler: 1 yıldır çocuklarımla beraber psikolojik şiddete uğruyorum
22:06 Adana Havalimanı'nda çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu! Çifti görenler "Geçmişten gelmişler" yorumunda bulundu
21:52 İzmir'de sokak köpeklerini beslediği iddiasıyla 3 kişiyi katleden katilin öldürdüğü kişilerle arasında 20 yıllık bir husumet olduğu ortaya çıktı
21:47 Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının ilk yarısında sarı kart gören Joshua King tepki topladı
20:56 Galatasaray, transferde gaza bastı! Leo Dubois ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirildi
20:44 Sassuolo, Kaan Ayhan ile ilgili spekülasyonlara nokta koydu: Kaan'ı takımda tutmak istiyoruz
19:47 Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev karşısında sürpriz hamleler! İşte kritik karşılaşmanın ilk 11'leri...
19:45 Arjantin'de futbol maçında yaşananlar izleyenleri şoke etti! Futbolcunun yüzüne çiğ balık fırlatıldı
19:41 Türkiye'de koronavirüs vakalarının tırmanışa geçmesinin ardından ilk tedbir Eskişehir'den geldi! İşte alınan kararlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 22:20:37. #1.11#
SON DAKİKA: Adana Havalimanı'nda çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu! Çifti görenler "Geçmişten gelmişler" yorumunda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement