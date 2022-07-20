Adana Havalimanı'nda çekilen bir fotoğraf karesi sosyal medyada çok ilgi gördü.
Fotoğrafta giyim tarzı ve şapkaları ile dikkat çeken bir çiftin bavullarıyla bekledikleri görülüyor. Görenlerin hayran kaldığı fotoğraf için sosyal medyada "geçmişten gelen bir çift" yorumlarına neden oldu.
Çok konuşulan fotoğrafa Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karalar; "2022 İlkbahar-Yaz 'Adana Havalimanı Adana'ya çok yakışıyor, kapatılamaz' kombini" açıklamasında bulundu.
Son Dakika › Yaşam › Adana Havalimanı'nda çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu! Çifti görenler 'Geçmişten gelmişler' yorumunda bulundu - Son Dakika