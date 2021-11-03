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Adana Havalimanı'nda piste inen uçağın önüne çıkan kaçak göçmenler, sınır dışı ediliyor - Son Dakika

Adana Havalimanı'nda piste inen uçağın önüne çıkan kaçak göçmenler, sınır dışı ediliyor

03.11.2021 11:27
Adana Havalimanı'nda piste inen uçağın önüne çıkan kaçak göçmenler, sınır dışı ediliyor

ADANA'da polisin uygulama noktasında durdurduğu TIR'ın polis merkezine çekildiği sırada kasasından atlayıp, kaçarken 21'i Adana Havalimanı'na girip, pistte iniş yapan uçağın önüne çıkan toplam 120 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiOlay, saat 11.

ADANA'da polisin uygulama noktasında durdurduğu TIR'ın polis merkezine çekildiği sırada kasasından atlayıp, kaçarken 21'i Adana Havalimanı'na girip, pistte iniş yapan uçağın önüne çıkan toplam 120 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi

Olay, saat 11.00 sıralarında Adana Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirlik Park Alanı'nda uygulama yaptığı sırada bölgeden geçen bir TIR'ı kontrol için durdurdu. Ekiplerin kontrolünde Aydın K., Hanım A. ve Muharrem K.'nin içerisinde olduğu, Tatvan'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen TIR'ın kasasında; 111'i Afganistanlı, 8'i Pakistanlı ve 1'i Bangladeşli toplam 120 kaçak göçmen belirlendi. Polis, geniş alanı olan Şakirpaşa Polis Merkezi'ne TIR'ı çekerken, kaçan 21 göçmen Adana Havalimanı'nın tellerinden atlayıp, piste girdi.

UÇAK SON ANDA DURDURULDUAdana'ya iniş yapıp park alanına geçen uçağın pilotu, kalabalığı fark edince uçağı durdurdu. Havalimanı güvenlik görevlileriyle polis ekipleri, gruba müdahale etti. Polis ve güvenlik görevlilerini görüp, kaçmaya çalışan gruptaki bazı kişiler havalimanının farklı noktalarına dağıldı. Güvenlik güçleri, kaçanları yakaladı. Adana Valiliği, göçmenlerin tamamının gözaltına alındığı bildirdi. Bu anlar da cep telefonu ile anbean görüntülendi. Öte yandan havalimanına iniş ve kalkışlar yaklaşık 1,5 saat durduruldu.

Olayla ilgili inceleme tamamlandıktan sonra kaçak göçmenleri getiren Aydın K., Hanım A. ve Muharrem K. gözaltına alındı. 120 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Buradaki işlemlerinin ardından kaçak göçmenler sınır dışı edilecek.


Adana Havalimanı'nda piste inen uçağın önüne çıkan kaçak göçmenler, sınır dışı ediliyor
Adana Havalimanı'nda piste inen uçağın önüne çıkan kaçak göçmenler, sınır dışı ediliyor
Adana Havalimanı'nda piste inen uçağın önüne çıkan kaçak göçmenler, sınır dışı ediliyor
Adana Havalimanı'nda piste inen uçağın önüne çıkan kaçak göçmenler, sınır dışı ediliyor
Adana Havalimanı'nda piste inen uçağın önüne çıkan kaçak göçmenler, sınır dışı ediliyor
Adana Havalimanı'nda piste inen uçağın önüne çıkan kaçak göçmenler, sınır dışı ediliyor
Adana Havalimanı'nda piste inen uçağın önüne çıkan kaçak göçmenler, sınır dışı ediliyor
Adana Havalimanı'nda piste inen uçağın önüne çıkan kaçak göçmenler, sınır dışı ediliyor

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Adana Havalimanı, Adana, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana Havalimanı'nda piste inen uçağın önüne çıkan kaçak göçmenler, sınır dışı ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Havalimanı'nda piste inen uçağın önüne çıkan kaçak göçmenler, sınır dışı ediliyor - Son Dakika
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