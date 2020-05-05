ADANA-Hem çarptı, hem tedavi etti - Son Dakika

Hem çarptı, hem tedavi etti

ADANA'nın Kozan ilçesinde Veteriner Hekim Volkan Yavuz, otomobiliyle çarptığı sokak köpeğini polislerin yardımıyla kliniğe götürüp, tedavi ettirdi.

Kaza, gece saatlerinde Şevkiye Mahallesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Otomobil ile seyir halinde olan veteriner hekim Volkan Yavuz, yoldaki sokak köpeğine çarptı. Kazanın ardından aracından inen Yavuz, köpeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, polislerin de yardımıyla hayvanı kendisine ait veteriner kliniğe götürdü. Yavuz, burada tedavi ettiği köpeği, hayvansever bir vatandaşa teslim etti.