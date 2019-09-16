Adana 'her şey tertemiz bir çukurova için'

'Her şey tertemiz bir Çukurova için'

ADANA'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü etkinlikleri çerçevesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve çevre gönüllüleri ile birlikte çöp topladı.

Şehitler Bulvarı'nda gerçekleştirilen etkinlikte bir yandan çöp toplayan Başkan Çetin bir yandan da sohbet ettiği vatandaşlara 'Kentimizi temiz tutmalıyızö mesajı verdi. Temizlik kıyafetleri giyen Başkan Soner Çetin, etkinlik boyunca vatandaşlarla sohbet etti ve temiz bir kent mesajı verdi. Topladığı çöpleri konteynıra atan Başkan Soner Çetin, 'Daha temiz bir kentte yaşamak hepimizin sorumluluğunda. Herkes evinin önünü süpürürse tüm şehir tertemiz olur. Vatandaşlarımızın da bu bilinçte olduğuna inanıyorum. Daha temiz bir Çukurova bizlerin elinde. Çevre bilinci arttıkça Çukurova'mız daha temiz ve daha yaşanır olacaktırö dedi.