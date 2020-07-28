Adana Hesap kartına para çekme makinesi bloke koyunca bankanın camını kırdı - Son Dakika

Hesap kartına para çekme makinesi bloke koyunca bankanın camını kırdı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da hesap kartını ATM cihazına kaptıran bir kişi, yetkililere ulaşamayınca bankanın camını kırdı. Şüpheli, daha sonra kendini polise ihbar etti.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen A.İ., iddiaya göre para çekmek için kartını ATM cihazına soktu. Cihazın hesap kartını rehin alması üzerine çare arayan A.İ., içeride birilerinin olduğu düşüncesiyle, bankanın camına vurmaya başladı. Sesini duyuramadığını düşünün A.İ., bu kez kaldırımdaki parke taşını alarak, bankanın kapı camını kırmaya çalıştı.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Kapı camını kıran A.İ., halen kimseye ulaşamayınca, 112'yi arayarak kendisini polise ihbar etti. Gözaltına alınan A.İ., Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.