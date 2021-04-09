Adana Hipodromu'nda kavga eden iki seyisten biri bıçakla öldürüldü - Son Dakika

Adana'da hipodromda kavga eden ve akraba oldukları belirtilen iki seyisten biri bıçakla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan Adana Hipodromu'nda seyis olan Selçuk Turan ve Fırat P. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonrası Fırat P, aynı zamanda akrabası olan Selçuk Turan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

Hipodrom güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Selçuk Turan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Selçuk Turan'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli Fırat P'nin yakalanması için çalışma başlattı.